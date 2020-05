En plena contingencia se manifiestan comerciantes; exigen los dejen trabajar

Morelia, Michoacán.- Un contingente de varios cientos de comerciantes se manifestó el mediodía de este jueves, para exigir al ayuntamiento de Morelia que levante las medidas de confinamiento para poder regresar a trabajar.

Esto, al considerar que si bien existe una emergencia de salud que ha afectado a todo el mundo, necesitan producir para poder comer.

“Nos han dicho que tomemos conciencia que es un problema a nivel global y claro que lo entendemos, sin embargo necesitamos comer, no hemos recibido ningún apoyo”, puntualizó uno de los representantes del movimiento.

Y es que precisaron que los funcionarios del ayuntamiento no han entregado despensas a los comerciantes, muchas veces bajo argumentos superfluos e irrelevantes.

“A un compañero no le dieron despensa sólo porque su casa tiene tres pisos, pero no toman en cuenta que no ha podido trabajar en varias semanas y tiene hambre, eso para la autoridad no importa”.

Por ello, pidieron al ayuntamiento que tome medidas necesarias para poder reactivar los rubros no esenciales o, en su defecto, que sensibilice a sus trabajadores que están encargados de entregar despensas, ya que de lo contrario, se verán obligados a trabajar de incógnito.

