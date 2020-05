Para poder volver a la normalidad es necesario continuar con medidas de aislamiento social: Torres Piña

Morelia, Michoacán a 21 de mayo de 2020.- Michoacán se encuentra en el punto más alto de los contagio de Covid-19 y a la vez es el estado que menos se ha quedado en casa, por ello, es fundamental respetar las medidas de prevención contra el Coronavirus, aseguró el diputado federal Carlos Torres Piña.

El legislador de Morena, dijo que de acuerdo al estudio de movilidad de la empresa Tresearch, Michoacán, es además la cuarta entidad en el país, que más incrementó la movilidad y las actividades de trabajo y recreación en las ultimas dos semanas.

Esto significa que los michoacanos no acataron las medidas de confinamiento ni con el decreto de aislamiento obligatorio que concluyó el pasado 18 de mayo, y que sí contemplaba sanciones para quienes no acataran las medidas.

En Morelia, por ejemplo, en algunas zonas ha incrementado la movilidad de personas hasta en un 95 por ciento; es decir, casi devuelta a la normalidad pese a estar en el punto más alto de contagios a nivel estatal y nacional.

A consecuencia, los contagios durante los últimos tres días han tenido su pico más alto, este miércoles se registraron 71 nuevos casos y siete defunciones, mientras que a nivel nacional se alcanzaron el mayor numero de defunciones, con 424.

Por eso, Torres Piña urgió a las autoridades estatales y municipales a redoblar esfuerzos para lograr que los ciudadanos permanezcan en casa los últimos diez días de la Jornada Nacional de Sana Distancia.

Además, es importante señalar que la suspensión de actividades no esenciales concluye en todo el país hasta el 30 de mayo por disposición oficial y no antes en ningún estado o municipio que no hayan informado las autoridades sanitarias.

Por lo tanto, únicamente se debe de salir de casa para actividades esenciales, siempre tomando las medidas de prevención como: guardar sana distancia, utilizar cubrebocas y lavarse las manos constantemente.

Por su parte, las autoridades deben redoblar esfuerzos para que los ciudadanos respeten los días faltantes de confinamiento o de lo contrario, Michoacán no podrá regresar pronto a la nueva normalidad y se alargará la jornada y el sufrimiento económico para muchas familias.

Tu opinión es importante:

comentarios