Policía de Jalisco detiene a hombre por no portar cubrebocas y lo regresan muerto

Giovanni López fue detenido por no usar cubrebocas el pasado 4 de mayo, al día siguiente su familia recibió su cadáver con huellas de tortura y una herida de bala en la pierna.

El pasado 4 de mayo Giovanni López, un joven de 30 años fue detenido por oficiales de Ixtlahuacán de los Membrillos, cuando salió a cenar con su familia y no portaba cubrebocas en la vía pública.

Al momento de ser custodiado fue golpeado y se lo llevaron detenido, su hermano grabó el momento de la detención donde se aprecia cómo es introducido a la camioneta de los oficiales.

Al día siguiente se la policía entregó el cadáver de Giovanni a sus familiares, el cual presentaba huellas de tortura y una herida de bala en la pierna.

Así se llevaron a Giovanni López, albañil de 30 años, los policías municipales de Ixtlahuacán en Jalisco por no portar cubrebocas. Lo golpearon hasta matarlo..el Estado de Terror y Persecución que instala el gobernador @EnriqueAlfaroR pic.twitter.com/BMRRSgkjhC — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) June 3, 2020

El hermano de Giovanni, Christian López, declaró en una entrevista que su tía contactó al presidente municipal de Ixtlahuacán Eduardo Cervantes Aguilar, quien le aseguró que podía pasar por su sobrino a la Comisaría al día siguiente.

Sin embargo, cuando acudieron por él les informaron que Giovanni se encontraba en el Hospital Civil de Guadalajara porque “se les había pasado la mano”.

Cuentan que el presidente municipal, por medio de un tercero, ofreció a la familia 200 mil pesos para evitar que difundieran el video, además los amenazó de muerte si lo publicaban.

El acta de defunción indica que Giovanni murió por traumatismo craneoencefálico el martes 5 de mayo a las 22:00 horas.

A un mes de que se diera este hecho y no haber ninguna investigación, el hermano de Giovanni difundió el video para exigir justicia por la muerte de su hermano.

Cervantes Aguilar asegura no conocer detalles de la detención de Giovanni

El alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos indicó este miércoles que no conoce los detalles de cómo ocurrieron los hechos cuando Giovanni fue detenido por policías municipales y devuelto sin vida a sus familiares.

Explicó que conoce el caso de la detención pero no las razones por las cuales se le detuvo, ya que eso “se le informa al juez municipal”.

“Lo que por alguna ocasión, ya que investigando de manera extraoficial fue que había tenido problemas con la gente de la Guardia Nacional, que los andaba retando a golpes, pero es de manera extraoficial, no sé nada más”.

Respecto a la causa de la muerte de Giovanni, y la duda sobre si fue informado dentro de las investigaciones, agregó que no es su trabajo a pesar de que la comisaría municipal esté a cargo del ayuntamiento, por lo que dijo que “si hay algún detenido por alguna falta administrativa no me informan de eso”, sino únicamente cuando son temas “de trascendencia”.

Explicó que el Ministerio Público de la Fiscalía Estatal se hace cargo de las averiguaciones correspondientes, además la dependencia solicitó que ningún elemento fuera despedido para poder indagar en el caso.

De igual forma negó haber intimidado a los familiares de Giovanni para evitar que compartieran el video, negó haber ofrecido dinero, asegurando que no es la forma en la que trabaja.

“Por el tema de que dicen que yo platiqué con alguien o que yo ofrecí dinero, esa no es mi manera de conducirme y yo nunca le he ofrecido dinero a nadie, al contrario, informé a las autoridades correspondientes en su momento. Si hay alguien contra quién ejercer la acción penal, que así se haga”, expresó Cervantes Aguilar.

La CEDH de Jalisco emitió medidas cautelares

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) informó que desde el momento en que tuvo conocimiento del caso a través de los medios de comunicación, inició de oficio la queja 4256/2020/III y emitió medidas cautelares respecto de lo sucedido.

Añadió que es inaceptable el uso excesivo de la fuerza y el maltrato a las personas por parte de las autoridades policiales.

Respecto a los hechos dados a conocer por los medios de comunicación en los que se informa de la detención y posterior muerte de un hombre a quien detuvieron policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por presuntamente no portar cubrebocas — CEDH en Jalisco (@CEDHJ) June 3, 2020

