Por comentarios sexistas senadores piden que se disculpe Jaime Bonilla, este se niega a hacerlo

A través de la Comisión para la Igualdad de Género, el Senado de la República pidió al gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, que de una disculpa pública por las declaraciones en contra de la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra.

Este pronunciamiento fue firmado por Lucía Martha Camarena,

Blanca Estela Piña Gudiño, Bertha Alicia Caraveo Camarena, Guadalupe Covarrubias Cervantes, Jesusa Rodríguez Ramírez y Martí Batres Guadarrama (Morena), Kenia López Rabadán y Nadia Navarro Acevedo (PAN), Nuvia Mayorga Delgado (PRI), Alejandra de León Gastélum (PT), Indira Kempis Martínez (Movimiento Ciudadano) y Leonor Noyola Cervantes (PVEM).

De igual forma se solicitó a las autoridades del gobierno estatal que eviten el uso de expresiones discriminatorias, prejuiciosas o estereotipadas, que se respete el debate público, los derechos humanos, la vida privada y la dignidad de las personas, además de que se garantice el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

Destacaron que las denuncias que presentó la alcaldesa de Tecate y las expresiones que hizo Bonilla, son preocupantes ya que pueden constituir violencia política contra las mujeres por razón de género.

Indicaron que las denuncias que presentó Zulema Adams sobre actos de presión, intimidación o coacción en su contra, por parte de algunas autoridades estatales, deberán investigarse por las instancias competentes, las cuales determinarán en su momento si existe algún tipo de responsabilidad legal.

Adams interpuso una denuncia por violencia contra las mujeres por razón de género ante la Fiscalía General de a República.

Respecto a las declaraciones que dio el gobernador el pasado 4 de julio expresaron su desaprobación y preocupación por el uso de comentarios sexistas que reproducen estereotipos, usados como una forma inaceptable de descalificar el trabajo de Adams Pereyra.

En la denuncia en contra de en contra de Bonilla Valdez, y del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, los acusó por amenazarla y acosarla en represalia por no aprobar en el cabildo una reforma a la Constitución local para reducir de seis a tres años la siguiente gubernatura.

Los legisladores aseguran que el debate se debe dar en el marco del respeto a la integridad, la vida privada, la imagen propia y los derechos humanos de las y los servidores públicos y evitar en todo momento incluir estereotipos y expresiones discriminatorias.

El gobernador Jaime Bonilla rechazó ofrecer una disculpa pública a la alcaldesa, por lo que indicó que el Senado está mal informado.

“eso no es cierto, no la vamos a atacar por el género y no le vamos a pedir disculpas a una persona que no trabaja, no importa que género sea, no hay vacas sagradas”.