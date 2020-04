Por Covid-19 Mujeres de FFyL entregan instalaciones tras 5 meses en paro por violencia de género

Las instalaciones de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fueron entregadas hoy a las autoridades por las Mujeres Organizadas de la Facultad, después de que como medida de presión para que se cumplieran sus demandas sobre violencia de género iniciaron un paro de actividades indefinido el 4 de noviembre de 2019.

La entrega de instalaciones se dio debido a la emergencia sanitaria por coronavirus, pues las autoridades de la institución no han podido resolver las demandas de las mujeres de esta facultad.

La pandemia provocó que las estudiantes necesitaran de una estrategia diferente, la cual debía considerar medidas sanitarias para las cuales no estaban preparadas, ante esta situación solicitaron a la Facultad de FFyL apoyo en las medidas de protección para poder sobrellevar la pandemia, sin embargo, las autoridades no respondieron de manera efectiva su solicitud.

“Consideramos que nuestras condiciones en particular no nos proveen de las herramientas necesarias para hacer frente a esta pandemia, pues mantener una toma durante cinco meses por la negligencia de las autoridades universitarias supone desgaste físico y emocional que no nos permite generar condiciones de seguridad sanitaria ante el COVID-19”.