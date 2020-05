¿Por qué da sueño después de tener sexo?

El sexo a menudo, aunque no siempre, ocurre por la noche en una cama y es físicamente agotador. Si estás cansado, para empezar, todo el esfuerzo físico sólo se suma a ello, y puesto que ya estás en la cama, es natural a tener sueño.

Para agravar esto, tambíén está el hecho de que el sexo domina tu atención durante el coito (y a veces cuando no estás teniendo sexo también), por lo que normalmente no prestas atención a tu respiración y terminas respirando entrecortadamente y conteniendo la respiración bastante a menudo . Estas no son realmente el tipo de cosas que quieres hacer durante el ejercicio vigoroso , ya que conducen a la falta de oxígeno y todos juntos a la somnolencia .

Después del sexo, el cerebro libera una gran cantidad de hormonas y neurotransmisores . Algunos de ellos, como la prolactina, la oxitocina y la vasopresina , se han vinculado a dormir, así como para el sexo.La prolactina desempeña un papel en la satisfacción sexual por contrarrestar los efectos de la dopamina.

También se ha demostrado que el retraso artificial de un período de sueño REM interrumpe el ritmo de la liberación de prolactina , y que el sueño REM se reduce en ratones con deficiencias de prolactina .

La oxitocina y la vasopresina también han sido ambos implicados en la regulación del cuerpo en los ciclos de sueño. Si bien ninguna de estas sustancias químicas se hayan comprendido totalmente en sus vínculos con el sueño, la evidencia circunstancial sugiere que pueden desempeñar un papel en la siesta post-coital .

