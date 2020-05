Presidente municipal culpa a familia maya de llevar Covid-19 a su comunidad

A través de sus redes sociales el presidente municipal de Peto, Yucatán, Edgar Calderón Sosa, lanzó un mensaje en referencia a un supuesto primer caso de COVID-19 en la localidad de Xoy.

En otra publicación horas después declaró: “tristemente el señor hace unos días tuvo visita de sus hijos, del vecino estado de Quintana Roo, y ahí están las consecuencias. Hoy nos informan que falleció el señor de la comisaría de Xoy. Estamos en espera de que nos confirmen bien las causas, pero todo parece indicar que es tristemente COVID-19”.

Los hijos de Bernardino Canul Xix acusan que el alcalde se ha referido al caso de su padre, aunque el alcalde nunca lo nombra. Y añaden que eso ha provocado un clima de miedo en la comunidad y de discriminación en su contra.

“Nos ha llamado irresponsables públicamente, cuando mi hermano y yo regresamos a casa hace un mes, el 1 de abril. Y no vinimos de visita ni de vacaciones, regresamos porque nos quedamos sin empleo, trabajábamos como meseros en Quintana Roo. Allá se cerró todo y nos quedamos sin trabajo, por eso volvimos”, afirma Luis Alberto Canul.

Refieren que ellos no llevaron el coronavirus a su comunidad, comentan que antes de regresar estuvieron 14 días en aislamiento para evitar poner en riesgo a la gente de la comunidad, además de que no han tenido síntomas de la enfermedad.

“Nosotros no estamos saliendo, a pesar de que en el hospital nos dijeron que mi padre no murió de COVID y de que no tenemos síntomas. Pero algunos amigos que nos están apoyando con las compras de los víveres nos dicen que ya hasta a ellos los están mirando feo, llegan a los lugares y la gente se quita”.