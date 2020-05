Presupuesto estatal deberá prever programa para jornaleros agrícolas

Morelia, Michoacán.- Finalmente el Congreso local se puso a legislar en materia de jornaleros agrícolas, concretándose este martes una reforma a la Ley de Desarrollo Rural del Estado que permitirá que se contemple presupuesto para un Programa Estatal de Apoyo a los Jornaleros Agrícolas y sus Familias.

Algunos datos sobre el panorama de los jornaleros, están contenidos en el dictamen aprobado a partir de las iniciativas promovidas por los legisladores Gabriela Hernández Ceballos y Erik Juárez Blanquet.

Dichos datos refieren que la población jornalera alcanza la cifra de 420 mil personas distribuidas en 53 municipios dedicados a cultivos comerciales, principalmente de exportación. “Se estima que Michoacán ocupa de los primeros lugares en producción agrícola, algo que no se menciona es la explotación de los jornaleros agrícolas”.

Se alude que los jornaleros agrícolas, así como sus hijos son considerados como el sector más pobre y marginado de la población, para subsistir, muchas familias campesinas migran desde diferentes estados de la República hasta los polos de desarrollo agrícola que año tras año demandan esta fuerza de trabajo.

Otros datos que se consignan en el dictamen refieren que a nivel nacional, más del 40% de los jornaleros agrícolas tiene un nivel escolar de primaria, trabajan más de 48 horas por semana y ganan aproximadamente menos de 17 pesos por hora trabajada; el 92% no tiene un servicio de salud, el 89% no tiene prestaciones y el 94% no tiene un contrato por su labor.

“Según datos del INEGI, casi el 21% del total de la población ocupada en Michoacán, es un trabajador agrícola, es decir más del doble de lo que contempla la media nacional para este rubro; y más de 60 mil niños menores a 12 años se dedican a ser jornaleros agrícolas, como apoyo al sustento de sus casas”.

También se citan reportes de Gobierno del Estado que refieren que en México aproximadamente trabajan tres millones 50 mil menores de edad de los cuales el 10%, más de 300 mil lo hacen en las peores condiciones y en nuestro estado trabajan 100 mil niños, de los cuales el 50% están empleados como jornaleros en los diversos cultivos agrícolas.

La reforma aprobada por el Congreso establece que deberá crearse el Programa Estatal de Apoyo a los Jornaleros Agrícolas y sus Familias, el cual contendrá un presupuesto anual de manera específica para este fin, con el objetivo de generar las políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los jornaleros agrícolas y sus familias; hacer de conocimiento y reconocer sus derechos; fortalecer programas de atención encaminados a la dotación de servicios públicos básicos en las zonas rurales; acceder a programas de vivienda, entre otros.

