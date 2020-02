Prevé PAN distritos de género para que mujeres tengan posibilidades de triunfo

Morelia, Michoacán.- El Partido Acción Nacional está proyectando la posibilidad de que por Ley en Michoacán existan distrito de género, esto por considerar que las elecciones en las que compiten hombres contra mujeres siguen siendo desventajosas para éstas últimas.

Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal del PAN y diputado local, refiere que si bien la paridad de género ya existía durante el proceso electoral de 2018, en donde la mitad de las candidaturas tenían que ser para mujeres y la mitad para los hombres, ahora la condición de la Ley es diferente por lo que deberán hacerse los ajustes necesarios a la norma.

“Yo no estoy de acuerdo con que las mujeres se les mande a competir a un lugar donde no había posibilidades de triunfo, recordemos varios casos a nivel nacional donde las mujeres quedan relegadas porque las mandaban a competir en donde no se podía ganar y contra hombres”.

Sostiene que ahora para la integración del Congreso éste deberá quedar integrado por mandato legal por 20 mujeres y 20 hombres, incluidos ya los diputados de representación proporcional.

“Ahora sí en el Congreso tenemos que tener como resultado final una integración de 50 por ciento hombres y 50 por ciento mujeres, uno de los grandes retos es precisamente ese”.

-¿Eso en dónde se establece?

“Eso ya es un acuerdo, la gente que está en el área jurídica, los especialistas, así es que se va a conformar el Congreso, ya lo establece de nuestra normatividad. Ahorita como está el Congreso no se refleja ese porcentaje paritario aunque en las elecciones el 50% fueron candidatas”.

La interpretación panista partiría de la reforma Constitucional en materia de paridad aprobada por el Congreso en noviembre pasado, en donde se establece el principio de paridad para la integración de las administraciones Estatal y municipales, así como los organismos autónomos.

Sin embargo en la interpretación panista esta paridad también aplica para los cargos de representación popular, de ahí, que esté proyectando vías para garantizarlo.

“En un estado machista como Michoacán lo que va a ocurrir es que las mujeres no van a ganar 12 diputadas de mayoría, no lo van a hacer porque la competencia entre hombres y mujeres en los distritos las pone en desventaja”.

La propuesta albiazul que se proyecta es la creación de distritos de género, mismos que podrán ser rotativos en cada proceso electoral, pero que en ellos se garanticen que sólo competirán candidatas mujeres.

“Hay mujeres que le quieren entrar a la candidatura, por ejemplo, en el municipio de Tuzantla tenemos varias compañeras que quieren participar pero que dicen que sólo compiten contra una candidata por el otro lado, porque consideran que se les va a discriminar.

“Esta propuesta es para que designemos o reservemos distritos para mujeres y con ello se garantice que una mujer de cualquier partido político va a arribar al Congreso; entonces si habría garantía de una competencia real”.

Partiendo de la valoración de que el Congreso debe estar conformado mitad hombres y mitad mujeres, la fórmula a juicio panista permitiría la paridad real, ya que bajo su perspectiva en una competencia hombre-mujer éstas pierden la contienda, por lo que se tendría que echar mano de los listados plurinominales para lograr 20 diputadas mujeres y 20 hombres.

“Si se echara mano de los plurinominales, entonces se estaría afectando los derechos políticos de los hombres para participar por esa vía”.

