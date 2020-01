El PRI en Michoacán necesita una dirigencia más activa: Wilfrido Lázaro

• El ex diputado no descarta buscar una candidatura para el 2021

• Se debe de valorar mucho a los que se quedaron en el PRI porque tienen lealtad.

Morelia, Michoacán, 16 de enero del 2020.- Wilfrido Lázaro Medina, niega que el tricolor se encuentre derrotado; no obstante, asegura que para recomponer su fuerza rumbo al 2021 necesita de un dirigente enfocado en fortalecer al partido, más que en proyectarse como candidato.

De acuerdo a Consulta Mitofsky, en Michoacán el PRI es la segunda fuerza política con 11.8 por ciento de la intención del voto en la elección de gobernador. Y aunque se encuentra muy lejano de Morena que lidera las preferencias del 26.9 por ciento, en el tricolor no pierden las esperanzas de volver al poder.

El inicio del 2020 trajo consigo la reaparición de los personajes políticos que aspiran a volver a la esfera pública para estar vigentes, es el caso del ex alcalde de Morelia que desde su asociación civil, Centro de Estudios para la Paz, la Seguridad y el Desarrollo, se abre paso en una coyuntura en la que se debe ser visible; son momentos de decisión, y Wilfrido lo sabe, por ello no cierra las puertas a una posible candidatura para la elección del 2021.

-Pero, ¿podría ser con el PRI?

-Hay posibilidades, hay espacio, el partido ahora más que nunca ocupa de la gente leal […] lo que ocupamos es una dirigencia activa que provoque la participación de todos y que se dedique a su trabajo, más que a buscar ser el dirigente y luego el candidato”.

En la última encuesta publicada por Massive Caller sobre preferencias electorales rumbo al 2021, Lázaro Medina aparece entre los posibles candidatos del PRI a la gubernatura de Michoacán, junto con el actual dirigente de su partido, Víctor Silva Tejeda y Antonio Ixtláhuac Orihuela quien en octubre pasado renunció al tricolor.

Ya sin Antonio Ixtláhuac en el PRI, el actual dirigente estatal Víctor Silva y Wilfrido Lázaro Medina se perfilan como los aspirantes a la gubernatura con mayores posibilidades de obtener la candidatura del tricolor. Aunque para el ex alcalde de Morelia, su dirigente requiere “hacer un trabajo más consistente” para que la gente no olvide que su partido sigue vigente.

-A Víctor Silva ¿cómo lo califica?

Como en su tiempo lo hizo Roberto Madrazo -que saltó de la dirigencia nacional del PRI a ser candidato presidencial en 2006-, Víctor Silva podría buscar la candidatura a la gubernatura ya que termine su periodo de dirigente en los próximos meses.

Sin embargo, considerando el resultado del 2006, quizá no sea tan buena elección, aunque: “ahora todos los dirigentes quieren ser los candidatos, y no, el dirigente es como el arbitro, es como si el arbitro quisiera meterse a jugar y ganar el partido”.

Está esperando la convocatoria porque ya se cierra el periodo de cuatro años en que tuvo la responsabilidad de la dirigencia.

– ¿No hay una exigencia de los militantes de que su dirigencia sea una oposición en Michoacán?, porque en ese sentido están desdibujados tanto en el Comité Directivo Estatal como en el Congreso Local.

Lo hemos hecho, y de manera personal, lo he hecho publica y abiertamente.

-¿El PRI se ha alejado de la gente?

-Los gobiernos necesitan oposición, no es que quieras pelearte, la oposición es un contrapeso natural. Una oposición abierta ayuda a equilibrar las cosas a quien está en funciones; si la oposición no hace ese trabajo no le esta ayudando a la sociedad.

“[…] Nosotros lo que esperamos es que se emita ya la convocatoria y que haya una gran dinámica que nos permita que tener muchos liderazgos que quieran asumir la responsabilidad de dirigir al partido”.

-¿Está derrotado el PRI?

-No puede ser así, los partidos políticos ahí están y tienen que luchar. En las democracias, las mayorías prevalecen, pero el respeto a las minorías es valido, si el PRI no hubiera respetado a las minorías, no hubieran llegado a ser hoy gobierno.

“Porque también la minoría tiene derecho a convertirse en mayoría. La gente de repente esta con unos, después con otros, y son las personas las que vuelven a recuperar la confianza y espero que el PRI recupere su confianza”.

“Por eso, la gente que se quedo en el PRI habría que valorarla, a pesar de todo y contra todo. Los documentos básicos del PRI son fabulosos; en mi opinión, es el mejor partido de México”.

-¿Fue Peña el que llevó el PRI a esta situación?

-No, yo creo que fue paulatino, como la humedad, hubo mucha soberbia y provocó que la gente se empezara a retirar […] eso pasa en el momento en el que no te basas en el estatuto y en la declaración de principios. Pero, así como se fue puede regresar, es cosa de tener voluntad.

-¿Sigue viendo al PRI con posibilidad para competir?

-Lo sigo viendo, y lo sigo viendo con las alianzas que se ocupan”.

-¿Competiría por el PRI?

-He estado en alianzas, tenemos que estar abiertos.

-¿Ve en puerta una posible alianza todos contra Morena en Michoacán?

-Se me haría muy simplón hacerlo nada más por atacar un partido político, debe ser por un objetivo, no el poder por el poder.

-¿Morelia sigue en su imaginario?

-Aquí he vivido toda mi vida y tanto a Morelia como al estado hay que seguirle sirviendo, donde pueda caber para servir lo hago […] tenemos experiencia que podemos aportar en cualquier responsabilidad, pero ahorita eso no es lo que me mueve.

Wilfrido Lázaro ha sido dos veces diputado local, en la 71 y en la 73 legislatura del Congreso de Michoacán.

En mayo del 2018, el priista moreliano dejó por segunda vez su curul en el Congreso Local para competir la diputación federal por el distrito 08 de Morelia, pero perdió ante la candidata de Morena, Ana Lilia Guillén Quiroz.

Antes de eso, Wilfrido Lázaro fue presidente municipal de Morelia del 2012 a 2015, periodo en el que prácticamente fue sucesor del ex alcalde Fausto Vallejo Figueroa, quien en ese año asumió la gubernatura de Michoacán.

Lázaro Medina ganó la elección extraordinaria en contra de Marko Cortés, actual líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), luego de que la primera fuera anulada a causa de la propaganda priísta usada en los calzoncillos del boxeador Juan Manuel Márquez, una noche antes de la elección.

