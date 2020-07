PRI pide que caso Lozoya no se politice ni sea un distractor

La senadora priista, Claudia Ruiz Massieu pidió que el caso del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, no se politice ni sea usado como un distractor frente a la crisis económica y de salud que enfrenta México.

Massieu dijo que se debe confiar en las instituciones, sin embargo, dijo que es necesario exigir que los procesos se lleven a cabo apegados a la ley sin miramientos políticos.

Por lo que las instituciones de justicia deben realizar su trabajo sin atender consideraciones mediáticas, por lo que consideró que sería lamentable que el caso se empleara como distractor.

De igual forma dijo que el PRI no defendería a Lozoya, pues aunque colaboró con el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, no es un militante del partido.

Agregó que el exfuncionario deberá responder por sus acciones ante cualquier señalamiento, y en caso de que se encuentre responsabilidad se sujete a la aplicación de la ley.

