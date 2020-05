En proceso construcción de un alfabetismo digital en docentes

Morelia, Michoacán.- La crisis sanitaria por Covid-19 ha acelerado el proceso de construcción de un alfabetismo digital entre los docentes, en tanto que el internet se ha convertido en un derecho humano emergente, considera el diputado Antonio Madriz Estrada, presidente de la Comisión de Educación del Congreso local.

En rueda de prensa, Madriz Estrada daría a conocer la realización del Foro “Los retos virtuales para el acceso a la educación, reduciendo la brecha de normalización”, lo que conduciría a abordar –a partir de los cuestionamientos de reporteros- si existe o no analfabetismo digital en el magisterio en el país.

Madriz rechazó hablar de analfabetismo digital y optó por señalar que en lo que se está es en un proceso de construcción de un alfabetismo en la materia entre los docentes.

“Esta época de pandemia vino a revolucionar la educación, es un cambio de paradigmas y modelos, el terreno educativo sufrió un gran impacto y vemos que el derecho al internet debe ser considerado ya como un derecho humano”.

Frente a las condiciones que ha generado con la crisis sanitaria, una de las dudas es si se ha violado el derecho a la educación o no, pues de acuerdo a Madriz Estrada es claro que en muchas regiones rurales no se tiene la posibilidad de acceder a la vía virtual para tener clases.

“Desafortunadamente todavía existe la brecha digital, se tiene que reducir y contrarrestar, muchas niñas y niños tienen la gran dificultad de que las clases se hagan a través de internet, por eso la necesidad de empezar a discutir como un derecho humano el acceso a internet”.

Apuntó que en el Congreso del Estado deberá empezarse a discutir sobre este tema, ya que la legislación local debe contemplar dicho derecho para que contingencias como la que ahora vivimos no generen las brechas que ahora se están observando.

Pese al panorama actual, Madriz Estrada reconoció que la nueva Ley de Educación del Estado no aborda de manera específica el tema de la educación virtual, aunque refirió que si se establece lo relacionado con el uso de las tecnologías.

Por lo que toca al Foro “Los retos virtuales para el acceso a la educación”, la primera fase será mediante un mecanismo en el que concursen ponencias elaboradas para participar en él.

Los temas abarcan rubros como el de mujeres y acceso a la información en medios digitales; los retos de la era digital en las universidades; el uso de herramientas; y el internet como un derecho humano emergente.

Cada ponencia no deberá exceder las ocho cuartillas y deberá ser enviadas al correo distrito22convocatodastodos@gmail.com, acompañadas de un breve resumen curricular.

Los participantes deben tener entre 18 y 29 años que cursen desde preparatoria hasta doctorado, o bien ser docentes. El plazo para la entrega de las propuestas es del 20 de mayo al 12 de junio.

