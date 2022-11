Profeco detecta dos gasolineras irregulares en México, una está en Morelia

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reveló que la semana pasada en las verificaciones que realiza el organismo, dos gasolineras presentaron irregularidades al no permitir la colocación de sellos y otra se negó a verificación.

En conferencia matutina el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla, refirió que el organismo federal atendió a través de la app de Litro X Litro, se recibieron 263 denuncias la semana pasada que fueron atendidas por medio de 280 visitas o verificaciones.

“Tuvimos una gasolinera que ya habiendo sido detectada irregularidades, no permitió la colocación de los sellos, por lo que en Morelia, Michoacán, en Av. Héroes Anónimos, no está cumpliendo, encontramos cuatro de las bombas que no estaban calibradas.