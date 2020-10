Prohíben espectáculos con animales salvajes en circos ambulantes en Francia

Francia prohibirá de manera progresiva los espectáculos con animales salvajes en circos ambulantes y la adquisición de animales marinos para delfinarios.

El gobierno francés prohibirá progresivamente los espectáculos que empleen animales salvajes en los circos ambulantes, además de la reproducción y adquisición de nuevas orcas y delfines en los tres delfinarios que hay en el país.

Lo anterior fue afirmado por la ministra de Ecología, Barbara Pompili, la cual presentó un conjunto de medidas para “El bienestar de la fauna salvaje en cautiverio”, a la vez que anunció el fin de la cría de los visones americanos que son usados para la fabricación de ropa.

“Ya es hora de que nuestra fascinación ancestral por estos seres salvajes no se traduzca en situaciones en las que se favorezca su cautiverio por encima de su bienestar”.

Explicó que no es posible poner una fecha concreta para que se terminen con los espectáculos con animales salvajes en circos ambulantes, pero que se llevará a cabo en los próximos años, la razón de no fijar una fecha es porque no resuelve todos los problemas.

Por lo anterior señaló que prefiere empezar un proceso para que suceda lo antes posible.

Sobre el destino de estos animales, indicó que se buscarán soluciones para cada caso de cada circo, ya que estos animales no serán reinsertados en vida salvaje, expuso que hay unos 500 animales salvajes en circos franceses.

Para este proyecto adelantó que el gobierno destinará 8 millones de euros.

“Les estamos pidiendo (a los circos) que se reinventen, este va a ser un momento en el que van a necesitar apoyo, y el Estado va a estar a su lado”.

Tu opinión es importante:

comentarios