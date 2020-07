Promueven grupos provida campaña contra Suprema Corte

Ciudad de México.- En vísperas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta sobre la responsabilidad o no de los congresos locales para reformar la norma y despenalizar el aborto, grupos provida han echado a andar una campaña contra la corte a fin de ejercer presión sobre la decisión que habrán de tomar los ministros.

El miércoles 29 de julio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González a partir de la atracción que se realizó del amparo indirecto 1191/2018 promovido por Colectivos Feministas en Veracruz en contra del Congreso de ese estado por omitir reformar los artículos 149, 150 y 154 del Código Penal del Estado de Veracruz en materia de aborto.

El sentido del proyecto de sentencia del ministro González ha sido difundido ya en la prensa, adelantando que éste plantea que penalizar el aborto viola los derechos humanos de las mujeres.

Frete a esto organizaciones como Ser Pro Vida, Cefim, Pasos por Vida, Derechos del Concebido Veracruz, Conciencia y Derechos Humanos A.C., Juventud y Vida, y 40 Días por la Vida, han echado a andar una serie de acciones bajo la consigna “Las mujeres decimos no a la Corte”.

Son cuatro pasos los que dichas organizaciones han puesto en marcha de cara a la discusión de la corte, la primera la firma de un documento contra la medida en donde acusan a “los radicales de Morena” de pretender que la Suprema Corte se subordine “a sus intereses ideológicos radicales”.

Refieren que en 21 estados de la República se “ha blindado la vida”, y acusan como una “amenaza” que en 28 se busque legalizar el aborto.

La segunda medida pretende generar tendencias en twitter, para el pasado viernes se proyectó: “@SCJN#MexicoEsProvida”, y para lunes, martes y miércoles promueven “@SCJN #CorteAbortoNo #SupremaInjusticia”.

El acoso a ministros es la tercera ruta establecida, promoviendo llamadas a éstos y el envío de correos a sus mails oficiales.

Asimismo se establece como cuarta medida una ruta vía videos y fotografías a subir en sus redes sociales por los interesados en el que se difunda la frase “Corte: no me uses para el aborto”.

Cabe recordar que en el caso de Michoacán va más de una década de lucha legislativa a favor del aborto, en donde la diputa dentro del Poder Legislativo no sólo ha sido para lograr su legalización en algún momento, sino también para evitar una mayor penalización a la existente.

Visibilizado por el accionar de la llamada “ola verde” en todo el país, con un nuevo empuje tras su despenalización en Oaxaca en 2019, el tema del aborto es siempre motivo de polarización social.

