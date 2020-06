Proponen garantizar derechos de matrimonios igualitarios sobre los hijos

Morelia, Michoacán.- Garantizar los derechos de las matrimonios igualitarios sobre los hijos fue propuesto este jueves en el Congreso del Estado a través de una iniciativa de reforma al Código Familiar del Estado, de manera que se garantice el derecho de los dos conyugues sobre los hijos.

La propuesta fue presentada por el legislador Norberto Martínez Soto quien, a partir del reconocimiento legal que ya se tiene en Michoacán de los llamados matrimonios igualitarios, plantea que sus derechos sean plenamente garantizados dentro del Código Familiar.

Por ello plantea la supresión de conceptos que discriminan a los matrimonios homoparentales, como los términos “heterosexual” o “padre” y “madre” en lo que hace a los derechos sobre los hijos.

En ese sentido apunta que a nivel nacional, las definiciones legales de matrimonio y el modelo convencional de familia han evolucionado, como lo sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Constitución Federal en donde se protege a la familia como realidad social, “es decir, todas las formas y manifestaciones de familia que existen en la sociedad, entre las que se encuentran las homoparentales y de comaternidad conformadas por padres del mismo sexo con hijos biológicos o adoptivos, o sin ellos”.

Recuerda que se ha desvinculado al matrimonio de la función procreativa y se incluye el acceso al matrimonio igualitario a las parejas homosexuales reconociendo su derecho a conformar una familia, y que no obstante ello, existen algunas limitaciones legales que ocasionan que se les prive de obtener los beneficios tangibles e intangibles que otorga dicha institución a estas parejas.

“Si el matrimonio entre personas del mismo sexo es una medida legislativa que no violenta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es insostenible que dichas parejas puedan acceder a la institución del matrimonio pero no a conformar una familia, que en todo caso debe ser protegida en las diversas formas en que se integre, máxime que ello incide definitivamente en la protección de los derechos de la niñez, como es crecer dentro de una familia y no ser discriminado o visto en condiciones de desventaja según el tipo de familia de que se trate”.

