Propuesta presupuestal prevé recorte a 17 áreas en Michoacán

La nueva propuesta de Presupuesto de Egresos del Estado para el 2020, incluye recorte de recursos en 17 áreas, cinco de ellas secretarías estatales relacionadas con el campo, la economía, migrantes, medio ambiente, y desarrollo social.

La última propuesta del Ejecutivo prevé un alza de 3.6 mil millones de pesos respecto a la que inicialmente presentó en noviembre pasado, y un incremento de cinco mil 897.3 millones de pesos respecto al presupuesto autorizado en este 2019.

Lo anterior se debe a los recursos que el Ejecutivo prevé le sean inyectados a través de la contratación de deuda pública por 4.09 mil millones de pesos, planteamiento que busca la aprobación del Congreso.

De manera particular salta el hecho de que el Ejecutivo proponga en el paquete económico estatal por un lado la creación de los llamados impuestos ecológicos bajo el argumento de la protección al ambiente, y por otro recorte el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático con 3.03 millones de pesos menos para 2020 respecto a lo autorizado en 2019.

En contraste, la Secretaría de Gobierno tendrá un alza de 165.8 millones de pesos, al pasar de 66.1 4 millones presupuestados en 2019 a 827.2 millones para el próximo año.

La Secretaría de Desarrollo Rural también se verá castigada con un recorte de 365 millones de pesos; para la Secretaría de Desarrollo Económico habrá una disminución de 51.4 millones; en la de Desarrollo Social y Humano la baja será por 73 millones; y a la de Migrantes se aplicará un tijeretazo por 19.9 millones de pesos.

El Poder Legislativo tendrá menos recursos que en 2019, esto debido a que finalmente se dará autonomía financiera a la Auditoría Superior de Michoacán que dependía de él.

Existen otras áreas que también serán susceptibles de recortes de transitar íntegra la propuesta presupuestal del Ejecutivo: Inversión Municipal, -87.8 millones; Erogaciones Adicionales y Provisiones –que tradicionalmente opera como caja chica de Gobierno- con -142.8 millones; deuda pública y obligaciones financieras, -29.9 millones; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, -119.4 millones; Tribunal Electoral del Estado, -16.9 millones; Instituto de la Vivienda del Estado, -7.2 millones; Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, -21.7 millones; Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas, -137 millones; Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial, -3.1 millones; Centro Estatal de Fomento Ganadero, -37.4 millones; y el Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Salud, -98.2 millones.

La inversión pública que el Ejecutivo plantea realizar con la deuda por 4.09 mil millones de pesos que busca se le autorice, no se ve reflejada en el presupuesto de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que tiene un incremento de 282.8 millones. Por el monto incrementado al Programa de Inversiones Concurrentes, hace presuponer que es desde ahí donde se operarían los recursos contratados, ya que el alza que tendrá es por 4.03 mil millones de pesos, pues en 2019 ahí se ejercieron 124.4 millones y para el 2020 se proponen 4.15 mil millones.

En esta propuesta presupuestal no desaparece ninguna área o Unidad Programática Presupuestaria. En la estructura la única diferencia es la incorporación de la Auditoría Superior de Michoacán ya de manera autónoma.

La distribución presupuestal que el Ejecutivo propone para 2020 es:

-Total: $75,914´903,948.00

-Poder Legislativo: $800´986,666

-Poder Judicial: $1,438´592,600

-Ejecutivo: $97´083,116

-Secretaría Particular: $73´053,953

-Coordinación de Comunicación Social: $65´041,693

-Secretaría de Gobierno: $827´297,105

-Secretaría de Finanzas y Administración: $1,318´875,354

-Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas: $824´148,934

-Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario: $835´851,189

-Secretaría de Desarrollo Económico: $210´095,742

-Secretaría de Turismo: $213´091,424

-Secretaría de Educación: $23,337´751,065

-Secretaría del Migrante: $40´156,718

-Secretaría de Seguridad Pública: $3,575´157,681

-Secretaría de Salud: $4,213´319,042

-Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático: $128´546,125

-Secretaría de la Contraloría: $107´494,076

-Secretaría de Desarrollo Social y Humano: $172´299,929

-Secretaría de Cultura: $205´141,955

-Inversión Municipal: $860´235,220

-Participaciones y aportaciones a los municipios: $13,219´339,335

-Erogaciones Adicionales y Provisiones: $84´891,270

-Deuda Pública y Obligaciones Financieras: $3,006´855,732

-Programa de Inversiones Concurrentes: $4,156´730,044

-Instituto del Artesano Michoacano: $44´063,969

-Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública: $430´743,193

-Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte: $81´250,197

-Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado: $31´591,758

-Sistema Michoacano de Radio y Televisión: $66´370,037

-Centro de Convenciones de Morelia: $21´948,090

-Parque Zoológico “Benito Juárez”: $39´660,849

-Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo: $2,854´980,913

-Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia: $992´786,636

-Instituto Electoral de Michoacán: $361´894,579

-Tribunal Electoral del Estado: $71´247,852

-Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán: $116´902,371

-Universidad Virtual del Estado: $22´615,121

-Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado: $15´532,479

-Telebachillerato: $155´018,606

-Instituto de Vivienda del Estado: $52´299,113

-Comisión Forestal del Estado: $107´951,592

-Comisión de Pesca del Estado: $55´207,689

-Colegio de Bachilleres del Estado: $1,260´956,108

-Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado: $288´677,828

-Universidad Tecnológica de Morelia: $59´158,208

-Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos: $923´935,752

-Instituto de Capacitación para el Trabajo: $201´718,773

-Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado: $572´024,975

-Universidad de la Ciénega del Estado: $77´212,090

-Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza: $38´225,067

-Universidad Intercultural Indígena de Michoacán: $35´620,684

-Tribunal de Conciliación y Arbitraje: $20´889,072

-Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Michoacán: $4´788,272

-Junta Local de Conciliación y Arbitraje: $68´147,318

-Comisión Coordinadora del Transporte Público: $51´812,003

-Junta de Asistencia Privada del Gobierno del Estado: $10´031,537

-Comisión Estatal de Derechos Humanos: $86´500,000

-Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas: $25´470,102

-Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales: $40´020,000

-Instituto de Planeación del Estado: $48´647,772

-Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas: $281´698,103

-Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo: $23´243,359

-Universidad Politécnica de Uruapan: $7´838,928

-Universidad Politécnica de Lázaro Cárdenas: $7´423,682

-Instituto de Defensoría Pública del Estado: $96´936,420

-Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial: $33´682,238

-Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas: $43´908,573

-Centro Estatal de Fomento Ganadero: $51´719,826

-Régimen Estatal de Protección Social en Salud en Salud: $3,238´966,533

-Sistema Integral de Financiamiento para el Desarrollo de Michoacán: $32´616,020

-Instituto de la Juventud: $31´017,458

-Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas: $112´053,443

-Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado: $12´344,353

-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes: $7´268,116

-Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia: $8´629,710

-Coordinación del Sistema Penitenciario del Estado: $1,221´202,894

-Universidad Tecnológica del Oriente: $7´571,894

-Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Anticorrupción: $20´224,565

-Casa del Adulto Mayor: $3´079,194

-Fiscalía General del Estado: $1,375´000,000

-Auditoría Superior de Michoacán: $150´542,067

