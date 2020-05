Próximo lunes, Michoacán inicia “nueva convivencia”, pero pandemia y riesgo a contagios continúan: Silvano

Morelia, Michoacán.- A partir del próximo lunes, Michoacán iniciará una etapa de “nueva convivencia” en la que habrá reactivación económica en algunos sectores, pero las medidas sanitarias, como es el aislamiento social, deberán continuar.

En un mensaje a la población, el gobernador Silvano Aureoles Conejo, indicó que las cifras de contagios y muertes por Covid-19 en Michoacán, son un ejemplo de que el coronavirus, se mantiene como una pandemia de alto riesgo y de la que Lázaro Cárdenas se posiciona como epicentro estatal en casos positivos.

Para el mandatario, ésta es la fase más crítica del crecimiento de la pandemia, por lo que la reactivación económica debe propiciarse poco a poco y con orden, para evitar una ola de contagios.

Por ello, anunció que el próximo primero de junio, Michoacán comenzará a reabrir su economía bajo un esquema de nueva convivencia.

“Vamos a arrancar esta nueva convivencia con medidas muy claras pero firmes de cumplimiento de las reglas y protocolos sanitarios, iremos evaluando de manera muy puntual el comportamiento de la enfermedad y los contagios porque ante un brote volveremos a cerrar y tendremos que volver al aislamiento obligatorio, todo dependerá de cómo tomemos estas medidas”, advirtió Aureoles.

El gobernador michoacano ahondó que desde la semana pasada y durante la actual, se trabaja en generar las condiciones para retomar algunas actividades comerciales, pero aclaró:

“Esto no significa que la pandemia haya acabado, no significa que el riesgo de contagiarte dejó de existir. Debemos hacernos a la idea de que en Michoacán y en el mundo no se va a regresar a la vida como era antes. No bajemos la guardia”, instó Aureoles a los municipios michoacanos.

El regreso a las actividades económicas de algunos sectores se dará en apego a las medidas sanitarias, como es el uso de cubrebocas, gel antibacterial, productos sanitizantes, la sana distancia entre otros.

