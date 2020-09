PT no reconocerá presidencia de la priista María Sauri: Fernández Noroña

Gerardo Fernández Noroña, vicecoordinador del Partido del Trabajo (PT), dijo que su bancada no reconocerá a la presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro, Dulce María Sauri Riancho.

Lo anterior fue informado por Noroña al arrancar la sesión, donde desde su curul reclamó la designación de la priista, señalando que no se tendrán consideraciones ni respeto ya que su cargo es “totalmente espurio”.

Aseguró que no se darán actitudes groseras ni muestras de descortesía, pero no se le tendrá consideración ni respeto.

“Nosotros no la reconocemos en el cargo, la trataremos, no tendremos consideración ni respeto, no habrá ninguna descortesía, no habrá ninguna majadería, pero quiero manifestar a nombre del Partido del Trabajo esta posición. Muchas gracias”.