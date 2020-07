PT respeta a su diputado Provida, aunque vaya en contra de sus ideales

El dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores, dijo que respetan la decisión del diputado Baltazar Gaona García en el Congreso de Michoacán, a pesar de que sus ideales no van acorde al partido.

El diputado Baltazar Gaona se ha caracterizado por sus constantes ataques en contra del aborto, al lanzar propuestas ante el Legislativo sobre sanciones a quienes tomen la decisión de abortar.

El líder del PT dijo que no comparten las posturas que tiene el diputado Gaona, sin embargo, dijo que es un representante popular por lo cual tiene derecho a tener sus propios ideales.

“Nosotros somos abiertos y cuando alguien como nuestro diputado Baltazar Gaona asume posturas conservadoras y que no compartimos, nosotros lo decimos con claridad, pero tampoco le podemos quitar su derecho por que al final es un representante popular, no solo del partido, pero no compartimos estas posturas, y las decimos y lo hacemos saber”.