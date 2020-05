PT con ruta de desinformación nacional sobre Ley de Educación: Madriz

Morelia, Michoacán.- El Partido del Trabajo ha intentado una ruta de desinformación nacional hacia la clase trabajadora del sector educativo, contra las leyes de educación que se han venido aprobando en los estados, esto a ojos del presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Antonio Madriz Estrada.

Frente a la disputa suscitada con los diputados de la bancada del PT en el Congreso del Estado, tras la aprobación de la nueva Ley de Educación del Estado el pasado 15 de mayo, los cuestionamientos petistas sobre el desempeño de Madriz como presidente de la Mesa directiva han ido escalando, de manera que este jueves promovieron ya una denuncia solicitando su remoción del cargo.

En entrevista virtual sobre el particular, Madriz Estrada –quien también preside la Comisión de Educación del Congreso- aseguró que siempre ha sido respetuoso e institucional como presidente de la Mesa Directiva, “he atendido todos los llamados y planteamientos de las diferentes fracciones. El momento que estamos pasando es lamentable porque que se estén mezclando posturas de tipo partidista en un tema tan importante para el Estado como lo es la educación.

“Hemos sido claros que en este tema el centro son los niños, y no nos vamos a salir de ahí porque la Ley respeta los derechos de los trabajadores, no les ha funcionado la campaña de desinformación, me quieren llevar a un terreno al que no voy a entrar”.

Sobre la solicitud para su remoción del cargo, dijo que serán las instancias correspondientes las que decidan el rumbo, “no he actuado haciendo uso de la posición como presidente de la Mesa a favor mío, en lo educativo siempre he actuado correctamente por lo que no aceptaré señalamientos en el sentido de que he perdido la institucionalidad o que he hecho uso de la Mesa Directiva para violentar los derechos de los Grupos”.

A pregunta expresa acerca de si existe una guerra del PT en su contra, apuntó: “no sé si una guerra en contra mía, he percibido que en todo el papis han intentado esta ruta de desinformación a toda la base trabajadora del sector educativo, pero los maestros saben que no es ruta del presidente mantener el esquema educativo del gobierno anterior. Cuando colocas por fuera del sector educativo los intereses de grupo es claro que éstos van a tener una reacción”.

