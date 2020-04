Publican Acuerdo que prohíbe cremación de occisos por Covid-19 sin reclamar

Este viernes en el Diario Oficial de la Federación se publicó el Acuerdo por el que se prohíbe la cremación de cuerpos sin reclamar, de personas que hayan perdido la vida a causa del Covid-19.

El Acuerdo es emitido por las secretarías de Salud y de Gobernación, prohíbe “la incineración de cuerpos no identificados e identificados no reclamados fallecidos a consecuencia de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y se sugieren medidas para el registro de las defunciones en el marco de la emergencia sanitaria”.

En el cuerpo del Acuerdo se apunta que si bien, conforme a lo dispuesto por los artículos 115 y 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los estados cuentan con facultades para resolver sobre el tratamiento de los cadáveres, éstos deben de cumplir con sus responsabilidades en materia de acción extraordinaria en materia de salubridad, como es justamente el tratamiento de las posibles personas infectadas, la creación de un sistema de información federal y su comunicación internacional

Agrega que en la hipótesis de emergencia sanitaria, la Ley General de Salud otorga competencia a la Secretaria de Salud federal para dictar medidas que vinculen a los estados y municipios en aquellos ámbitos que, en situaciones ordinarias, serían de su competencia exclusiva, como es el tratamiento de cadáveres, por lo que la Secretaría de Salud cuenta con facultades necesarias para establecer acciones extraordinarias para atender la emergencia, entre las que pueden incluirse la posibilidad de encomendar a estados y municipios a que asistan a la Federación.

Para atender la emergencia sanitaria, en caso de cuerpos plenamente identificados, con sospecha o confirmación de la enfermedad causada por el Covid-19 y que se decida no incinerar, el Acuerdo establece que se deben destinar tumbas individuales o fosas específicas, separadas de muertes por otras causas.

El Acuerdo prohíbe expresamente a todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno, así como a cualquier institución pública o privada que tenga a su cargo el manejo de los cadáveres, la incineración de los cuerpos no identificados, o identificados pero no reclamados, en todo el país fallecidos a consecuencia del Covid-19, o cualquier otra causa, así como inhumar los cadáveres de los cuerpos no identificados, o identificados pero no reclamados, en las fosas comunes existentes.

“Las autoridades e instituciones antes mencionadas, deberán facilitar la trazabilidad tanto de los cuerpos identificados como los no identificados, mediante el uso de tumbas individuales o fosas específicas para casos sospechosos o confirmados de COVID-19, claramente marcadas, que especifiquen que se trata de una defunción por la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”.

En el caso de cuerpos sospechosos o confirmados de COVID-19, no se podrá realizar exhumación de cuerpos antes de 180 días a partir de la fecha en que se haya inhumado.

Tu opinión es importante:

comentarios