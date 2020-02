“Quería levantar a mi hijo y ver si estaba vivo, quería tener una esperanza”: padre de menor asesinado en Uruapan

Uruapan, Michoacán.- “Había muchos cuerpos tirados, entre ellos niños de 13 años, el mío, otros como de 11, otros de 17. Vi a mi hijo ahí y nomás quería levantarlo y quería ver si estaba vivo, quería tener una esperanza de que estuviera nada más lesionado de algo, de un hombro o una pierna”, narró el padre de uno de los cuatro menores fallecidos en el ataque a un establecimiento de videojuegos en la ciudad de Uruapan.

El hombre, padre de dos hijos, prefiere mantener el anonimato al narrar cómo vivió la matanza que se atribuye a la pugna de dos grupos criminales que operan en la región.

Mientras los restos de su hijo son velados en los Funerales Tapia, el padre de familia recuerda que el pasado lunes se encontraba en el trabajo cuando fue alertado de que “algo muy feo” había ocurrido y debía llegar con urgencia a su casa.

Al llegar a la calle Josefa Ortiz de Domínguez de la colonia La Magdalena, el hombre se dirigió al establecimiento de videojuegos y ‘maquinitas’ al que regularmente asistía su hijo de 13 años, a quien encontró tendido sobre el suelo en un mar de sangre.

“En ese lugar estaba él jugando maquinitas, frecuentaba mucho ese lugar porque era de ponerle un peso, cinco pesos, era pues un juego; muchas personas que estaban ahí tiradas eran también parte de los amigos de la cuadra y se juntaban ahí a socializar, a platicar”, comentó el padre del menor que cursaba el segundo año de secundaria.

Debido al cerco policial, el padre del menor no podía acercarse al lugar del multihomicidio, pero su instinto lo llevó a buscar la manera de llegar hasta el cuerpo de su primogénito.

“Le tomé los pulsos, de todos los lugares donde se pueden sentir con las yemas de los dedos, para ver si estaba con vida, pero le vi un balazo en la cabeza y otro en el cuello, le salía mucha sangre.

Yo con mi mano le tapé para que no le saliera más sangre, en ese momento no supe qué hacer, me bloquee todo, ahí estaba también mi esposa y estaba mal. Entraba mucha gente, volteaban para un lado y para el otro, eran papás y familiares de los que estaban ahí, de todos los que estaban tirados”, cuenta sin poder contener las lágrimas.

El hombre de aproximadamente 35 años, lamenta que el ataque haya acabado con las vidas de niños y jóvenes inocentes que su único error, fue estar en el lugar y momento incorrectos.

“Yo ahorita estoy desconcertado por lo que pasó, yo la verdad quisiera que capturaran a las personas que realmente tenían este mal y no hubieran hecho esto, yo pienso que personas inocentes no pueden pagar por alguien más que sí las deba, quiero que esto no quede impune, estos angelitos que nada tenían que ver”.

