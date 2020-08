Racista termina noqueado por insultar a jóvenes afrodescendientes, Londres

Un hombre fue derribado de un puñetazo en la cara en la línea central del metro de Londres, esto después de gritar insultos racistas y comentarios despectivos a 3 jóvenes afrodescendientes.

Los medios locales identificaron al noqueado como “Billy Steele”, quien fue atendido posteriormente por las autoridades del metro. El soplamocos que le propinó uno de los jóvenes que estaba insultando bastó para dejarlo inconsciente en el suelo del vagón del metro por varios minutos.

En el vídeo publicado por un usuario de twitter se puede apreciar como Billy estaba amedrentando, insultando y denigrando a 3 jóvenes que iban sentados a su izquierda. Los jóvenes no hacen caso de los insultos de Billy, mientras este último se enerva cada vez más y comienza a gritarles. Una vez que los jóvenes llegan a su destino proceden a desabordar el metro, no sin que antes uno de ellos le soltara un volado de derecha que dejó tendido a Billy en el suelo del vagón.

Here he is stating it’s popular to be racist now and telling people on the tube to ‘go back home’

So glad this man got put in his place. pic.twitter.com/KjAUSLQFS2

