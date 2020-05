Rechaza Fiscalía Anticorrupción investigar irregularidades de Odebrecht en Michoacán

Morelia, Michoacán.- La Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con la Corrupción en el Estado decretó el no ejercicio de la acción penal, sobre la denuncia presentada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción por presunto enriquecimiento ilícito en la obra de construcción de la presa Francisco J. Múgica con la intervención de la empresa brasileña Odebrecht.

A finales de noviembre pasado, el Comité presentó ante la Fiscalía denuncia por el caso de la Presa, y aunque se omitió dar a conocer públicamente el nombre del exfuncionario denunciado directamente, en su momento trascendió que se trataba de Víctor Guerra Reyes, quien durante los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel fue el funcionario responsable de la construcción de la obra. La denuncia también era contra todo aquél que resultara responsable.

El pasado 21 de mayo la Fiscalía resolvería sobre la denuncia, argumentando que al revisar los antecedentes del caso se concluyó que transcurrió “en exceso el término para presentar la denuncia y por tanto se actualiza la causal de no ejercicio de la acción penal, prevista en el artículo 255 y 327 fracción VI del Código Nacional de Procedimientos Penales”.

Cabe apuntar que la denuncia presentada en su momento por el Comité refiere cómo el nueve de agosto de 2017, y como primer indicio presentado por el Departamento de Policía del Principado de Andorra se remitió a la “Batllia d’Andorra” la Honorable Sra. Batlle Canòlic Mingorance Cairat, Jueza de Instrucción especializada en delitos socioeconómicos y crimen organizado de Andorra, la investigación con número de referencia I-338/17 8000199/2015 bajo el nombre de Operación Pernambuco que contiene el expediente sobre Blanqueo de capitales, expediente que exhorto desde este momento sea solicitado al Departamento de la Policía de Andorra, así como la información que haya sido puesta a disposición que permita el esclarecimiento de los hechos, y que en su momento procesal sea integrado a la presente investigación, de conformidad con los procedimientos institucionales y las facultades atribuidas a esta representación social.

Dicho expediente –agrega el cuerpo de la denuncia- se resume: “En nuestra opinión, la operación realizada desde KLIENFELD a favor de la presente cuenta en estudio, tiene relación con el pago de alguna «comisión», sobre algún proyecto de obra civil, iniciado en el estado mexicano de Michoacán, por la constructora Odebrecht o filial, en la que ——– (Víctor Guerra), pudo participar. Recordemos que Klienfeld, se alimentaba de fondos procedentes de la llamada «caja 2» dinero proveniente de la facturación con sobrecoste de obras licitadas a favor de la constructora Odebrecht, caudales que servían para pagar las comisiones ilegales y los sobornos.

“Pese a que no hemos encontrado ninguna vinculación de ———–, con alguna obra o participación en proyectos con Odebrecht, hemos localizado datos a través de internet (fuentes abiertas de información), que señalan a este grupo constructor, con una obra pública realizada en el estado de Michoacán.

“Con posterioridad y ya durante la investigación «Lava Jato» se localizaron documentos que confirmaban que, para esta obra, se habían pagado sobornos a funcionarios públicos y políticos de la región, vinculados con la obra.

