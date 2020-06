Recomienda China evitar el salmón importado, tras nuevo rebrote de Covid-19 en Beijing

Después de que se diera un rebrote de coronavirus en China pidieron que se evitara el consumo de salmón importado, pues hay sospechas sobre la seguridad de este alimento ya que el rebrote al parecer surgió del mercado de alimentos al por mayor en una de las principales ciudades de China.

Esto ha afectado de manera importante al precio del salmón que normalmente asciende a 700 millones de dólares y ahora se tambalea por las sospechas.

Los países exportadores como Dinamarca, Noruega y Australia podrían verse afectados. El salmón que había en el país se retiró de supermercados y plataformas de entregas en las principales ciudades de China.

Por su parte el titular de la Organización Mundial de la Salud, Tedrons Adhanom, declaró que a pesar de la información que dan las autoridades chinas, no se puede afirmar que el brote provenga del punto que se menciona por lo que el origen sigue siendo investigado.

“Almost 75% of recent #COVID19 cases come from 10 countries, mostly in the Americas and South Asia.

However, we also see increasing numbers of cases in Africa, Eastern Europe, central Asia and the Middle East”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) June 15, 2020