Reconoce ONU violaciones a Derechos Humanos de venezolanos a causa de sanciones estadounidenses

Ciudad de México.- La Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció mediante un informe que las sanciones impuestas desde Estados Unidos al pueblo de Venezuela dañan los Derechos Humanos de los habitantes de este país.

Mediante el documento A/HRC/44/20, la ONU reconoce que las sanciones estadounidenses estarían violando los derechos humanos a la vida, la libertad y la integridad física y moral de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

Outcomes of the investigation into allegations of possible human right violations of the human rights to life, liberty and physical and moral integrity in the Bolivarian Republic of Venezuela (A/HRC/44/20). Read the full report 📃https://t.co/7qSG7LdKPK pic.twitter.com/rhmbA4J60R

