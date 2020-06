Reforma de pensiones permitirá resolver problemática de las Afores, no eliminarlas: AMLO

Ciudad de México.- Una reforma a la Ley de Pensines permitirá resolver la problemática que se vive con las afores desde que se crearon en la administración de Ernesto Zedillo, sin que se eliminen, precisó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Si no hacemos nada al respecto, los trabajadores no van a recibir ni la mitad de lo que les corresponde”, advirtió Andrés Manuel, al señalar que existe un problema de fondo que imposibilita la viabilidad de las afores.

En rueda de prensa mañanera refirió que esta problemática se puede solucionar, siempre y cuando se genere un debate al respecto y se logren acuerdos para que una reforma pueda transitar.

“Es enfrentándonos a los problemas y no huyendo de ellos que podremos llegar a una solución”, advirtió el mandatario federal.

“Hay que corregir, pero no imponiendo nada, yo no dije en la campaña que íbamos a quitar las Afores; no dije que íbamos a nacionalizar los ferrocarriles. No engañé y no voy a engañar a nadie”.

