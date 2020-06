En refugios, 90 niños abusados sexualmente durante confinamiento por Covid

Las agresiones sexuales contra niñas y niños durante el confinamiento debido a la crisis sanitaria por el Covid-19, es tan grave como la violencia a las mujeres que se está viviendo en los hogares, de tal manera que en los 69 refugios que operan dentro de la Red Nacional de Refugios, hay 90 menores alojados por esta razón.

Así lo explica Wendy Figueroa Morales, directora general de la Red Nacional de Refugios, quien en rueda de prensa virtual refiere que el cinco por ciento del total de la población que actualmente está protegida en los refugios son niñas y niños víctimas de violencia sexual durante la cuarentena, ya que abarcan los meses de marzo y abril.

La Red Nacional tiene presencia en 21 estados de la República con 69 refugios y 85 albergues, la mayoría de estos operados por organizaciones de la sociedad civil, y éstos han sido termómetro sobre el incremento de casos en materia de violencia familiar en esta época.

Apuntó que en el cien por ciento de las mujeres que contactan a la Red son víctimas de violencia familiar, de éstas el 44 por ciento radican en la Ciudad de México y el Estado de México, y el 55 por ciento del resto de los estados de la República.

Muchas de las mujeres que piden apoyo debido a la situación de violencia que padecen, ya habían requerido anteriormente ayuda a instancias de gobierno, con un 20 por ciento del total.

Durante marzo y abril la Red realizó un total de 19 rescates de mujeres en situación de riesgo grave, dos de ellos de Morelia vinculados con delincuencia organizada.

El 25 por ciento de los rescates inmediatos que realiza la Red tienen que ver con crimen organizado.

Figueroa Morales explica que el cien por ciento de las víctimas que llegan a los refugios son por violencia familiar, aunque durante esta época de confinamiento, a dicha violencia se suma de manera significativa la violencia física y la económica.

“El cuatro por ciento de las mujeres que están en los refugios han sufrido intento de feminicidio”, apunta.

“Por supuesto que los refugios en México no somos suficientes, en otros países hay al menos diez por estado; sin embargo, no podemos pensar en crear más refugios si los que existen no están fortalecidos, sino se convertirían en elefantes blancos”.