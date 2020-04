Refuta Soto a Ramírez: “confinamiento obligatorio es para salvar vidas”

Morelia, Michoacán.- El confinamiento obligatorio decretado por el Ejecutivo del Estado “es para salvar vidas”, apuntó el coordinador parlamentario del PRD en el Congreso local, Antonio Soto Sánchez, quien refutó esta mañana las declaraciones del diputado de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla quien calificó la medida como fascista, inconstitucional y ser una copia de la asumida en Jalisco.

En entrevista virtual, el legislador apuntó que el gobernador ha tomado medidas “que buscan salvar vidas y proteger la salud de la población, ha habido voces que han acudido a instancias jurisdiccionales para combatir esta decisión, están en todo su derecho, pero políticamente se debe tener cuidado porque se propicia un ambiente entre la población para que las personas sigan saliendo como si no ocurriera nada”.

Desde la perspectiva de Soto Sánchez este tipo de acciones dan pie a un ambiente de relajación para que la gente siga en la calle; “Michoacán es catalogado con alta movilidad y esto nos trae riesgos que luego podrían terminar colapsando la capacidad instalada”.

Sobre la determinación del Ejecutivo para declarar el confinamiento obligatorio concedió que “ciertamente es una medida radical, no nos gusta es verdad, históricamente hemos estado contra de limitar el libre tránsito, pero esta determinación que tomó el Ejecutivo permite seguirte moviendo y circulando pero tienes que comprobar para qué.

Sin mencionar a Ramírez Bedolla por su nombre, aludió a las declaraciones del legislador y recalcó: “han criticado mucho esta medida del gobernador que me parece que más que nada es una medida para cuidar a los ciudadanos, es necesaria y esas voces lo que están propiciando es un ambiente de relajación social”.

