Registran explosión masiva en el Líbano, #videos

Este martes en Beirut, la capital de Líbano, se registro una fuerte explosión, hasta el momento se desconoce la causa de ésta.

De acuerdo con los primeros reportes en redes sociales, se observa una columna de humo blanco seguida de una en tono rojizo, posteriormente se percibe la ola expansiva que alcanzó a los edificios y casas en los alrededores.

Stunning video shows explosions just minutes ago at Beirut port pic.twitter.com/ZjltF0VcTr

Just received this video!!! Everyone stay safe. #Beirut pic.twitter.com/2t5a82Ha67

— Zaiنab Hijazi (@zainabhijazi97) August 4, 2020