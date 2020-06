Renuncia Avellaneda a proceso de definición de consejero del Poder Judicial

Morelia, Michoacán.- Tras permanecer empantanado por meses el proceso para la definición de un consejero dentro del Poder Judicial por falta de acuerdos en el Congreso del Estado, finalmente este martes renunció a su aspiración Adrián Avellaneda Hernández por quien se mantenía atorado el asunto.

Desde agosto pasado arrancó el proceso para la definición de quien debe representar al Poder Legislativo dentro del Consejo del Poder Judicial, sin embargo el tema se atoró debido a la polémica del perfil que propuso el PRI para ocupar el espacio. En la repartición de cargos que hicieron los diputados al inicio de la legislatura el del consejero del Poder Judicial le correspondió al tricolor, el cual propuso a Avellaneda Hernández.

Las opiniones en torno a Avellaneda ventiladas no fueron favorables incluso dentro del Poder Judicial, en versiones periodísticas trascendió un presunto proceso arrancado por la Secretaría de la Función Pública en su contra por actos de corrupción durante su función como delegado estatal del ISSSTE sin cerrar, y la sanción de la institución para inhabilitarlo por diez meses que aún corría luego de que el exfuncionario promoviera diversos juicios en tribunales para evadirla.

Este martes Avellaneda Hernández tuvo una audiencia durante la reunión celebrada por la Comisión de Justicia del Congreso, en donde informó de su determinación de renunciar al proceso de selección.

Ahí Avellaneda vertió críticas y reproches, mientras traía a cuento detalles de su trayectoria personal: “conozco perfectamente todos y cada uno de los usos y costumbres del Poder Legislativo, y es evidente que el dictamen no se ha votado en el Pleno hasta este momento, esto último refleja una práctica insana del Congreso del Estado pues al parecer, el pretexto es por notas de un periodista, que realizo de manera dolosa, evidentemente orquestadas por un grupo de malosos, notas antiéticas, inverosímiles, que denotan claramente la intención de afectarme en mi persona”.

Sobre la inhabilitación refirió que “algunos diputados me acusaron de estar inhabilitado, cuando en el seno de esta Comisión entregué mi expediente con la constancia de no inhabilitación, con fecha de octubre del 2019, constancia que emite la Secretaria de la Función Pública a nivel federal, no existe otro procedimiento en el espectro judicial que te avale para ser viable como funcionario público, lo otro es que no tengas antecedentes penales, los cuales como obra en el expediente de la Comisión no es el caso”.

Tras la renuncia de Avellaneda, la Comisión de Justicia determinó reponer el proceso, por lo que el resto de los aspirantes inscritos quedaron fuera de facto.

Tu opinión es importante:

comentarios