Reparación de ventiladores fue a petición del IMSS: líder del proyecto

Morelia, Michoacán.- Luego de que el gobierno de Michoacán asegurara que la Federación miente en torno a la reparación de ventiladores pulmonares en la entidad, el Instituto Tecnológico de Morelia confirmó que, a petición del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), repara cerca de 120 aparatos para hacer frente a la pandemia del covid-19.

El doctor y catedrático Juan Alfonso Salazar, es el encargado de liderar este proyecto que tiene por objetivo, reparar 120 ventiladores de uso médico en las próximas semanas.

Para esa encomienda, un equipo de 50 alumnos, profesores y egresados del Tecnológico de Morelia trabajan 12 horas al día para hacer funcionar los aparatos que salvarán vidas en la pandemia.

“Estamos siguiendo el procedimiento de hacer las pruebas básicas, de si prende o no prende, y delimitamos cuáles equipos son viables para reparar y otros que no tanto, de ahí estamos agarrando refacciones para habilitar lo más que se pueda, y también con la ayuda del Instituto Tecnológico de Morelia ha comprado algunas partes, otras han sido donadas por egresados que también se han integrado”, explicó.

La compostura de los ventiladores neonatales, pediátricos y de adultos, requiere de suma precisión, pues deben ser utilizados con la certeza de que funcionarán correctamente.

“Habilitamos desde neumática, electrónica, todo lo que lleva un ventilador pulmonar. Son vidas humanas, no es nada mas arreglar un aparato y ya, tenemos que asegurarnos que los parámetros tanto flujo, como oxígeno, mezcla de oxígeno y aire, las nivelaciones de aire que los expertos saben cómo deben de ir en el paciente, deben de estar bien.

Que tengamos la seguridad de que al entregar el equipo, sirva ahorita que está la urgencia de estos ventiladores”, detalló el doctor Salazar Torres.

Los integrantes de este proyecto, pidieron a empresas del ramo hospitalario, su apoyo a través de donaciones de consumibles, circuitos de respiración, sensores de influjo y celdas de oxígeno, partes necesarias y difíciles de conseguir, que se requieren para lograr la compostura de los equipos médicos.

La mañana del jueves, autoridades de salud federal, indicaron que un Centro de Ingeniería del IMSS en Michoacán trabajaba en el reacondicionamiento de ventiladores para atender a pacientes graves de coronavirus, sin embargo, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, desmintió la existencia de dicho centro.

Al ser cuestionada sobre el funcionamiento del Centro de Ingeniería, la delegación del IMSS en Michoacán aclaró que el IMSS no trabaja en la reparación de los ventiladores, sino que únicamente puso a disposición del Tecnológico de Morelia los aparatos para que investigadores y alumnos los rehabilitaran.

Tu opinión es importante:

comentarios