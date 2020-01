Reporta México una tasa de 4.9 niños o adolescentes asesinados por cada 100 mil menores

Morelia, Michoacán.- De acuerdo a la organización internacional Save The Children, en el año 2019, México alcanzó una tasa de 4.9 asesinatos de niñas, niños y adolescentes por cada 100 mil habitantes.

Lo anterior se traduce en que en este país, la vida de los menores de edad corre mayores riesgos que en países donde prevalecen conflictos bélicos.

En el informe sobre la niñez del mundo 2019, titulado ‘Construyendo una vida mejor con la niñez’, Save The Children reveló que en 19 años, México aumentó su índice de peligros para la niñez, al pasar de 772 puntos en el año 2000, a 826 en el 2019.

Con dicho puntaje, México se posicionó como el país número 96 de peligrosidad para menores, de un ranking de 176 naciones, por encima de países que mantienen conflictos de guerra, como Siria, Sudán o Afganistan, que reportaron tasas de 1.0, 3.1 y 3.0, respectivamente.

Al detallar los índices de peligros para los niñ@s, Save The Children expuso que en México, con base en las cifras más actuales de 2016, se registran 4.9 homicidios de niños y niñas por cada 100 mil habitantes de entre 0 y 19 años.

Otro dato revelado por la organización fundada hace un siglo, señala que en México, de 2013 a 2018, el 15.4 por ciento de los adolescentes de entre 15 y 19 años, han contraído matrimonio o viven en pareja.

En ese mismo periodo, el 10.4 por ciento de niños y niñas de México en edad de educación primaria y secundaria no escolarizados, no asisten a una escuela.

En el informe anual, Save The Children también dio a conocer que por cada mil adolescentes mexicanas de entre 15 y 19 años, el 64 por ciento de ellas ya han tenido al menos un parto.

Entre los rubros que registraron una mejoría, la ONG consideró que México ha logrado un progreso en la lucha contra el trabajo infantil, gracias a las políticas gubernamentales activas, además de que reconoció, las mujeres y las niñas lideran las iniciativas dirigidas a acabar con el matrimonio infantil en México.

