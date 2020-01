Reportan policías estatales que compensación extraordinaria se pagó con cheques sin fondo

Morelia, Michoacán.- Elementos de la Policía Michoacán que este miércoles recibieron sus cheques correspondientes al pago de compensación extraordinaria, reportaron que al presentar los documentos en el banco, estos resultaron “sin fondos” para hacerlos efectivos.

El día de ayer, un grupo de policías se manifestó en exigencia de la prestación, por lo que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), se comprometió a dispersar este miércoles los adeudos con el personal operativo.

Los elementos de la SSP informaron esta mañana que efectivamente, recibieron los cheques para el pago de la compensación extraordinaria, pero no los han podido cobrar debido a que la cuenta de la dependencia no tiene fondos.

“Algunos que ya fueron a cambiarlo, me dicen que sí ya les están pagando (a través de cheque), pero los cheques no tienen fondos, según eso el depósito iba a ser después de las 11:00 y no hay nada”, señaló un oficial de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público.

La compensación extraordinaria es una prestación que otorga la SSP exclusivamente al personal que desempeña funciones de Seguridad Pública.

Sobre este retraso en el cobro de los cheques, la SSP informó que posiblemente se trate de un percance del banco, pues este fallo ya se ha registrado en otras ocasiones.

