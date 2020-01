Reportan temperaturas de hasta – 50 grados en Canadá

Una ola de frío ha congelado al oeste de Canadá, donde se han reportan temperaturas de hasta -50 grados, las compañías eléctricas advierten a la población sobre el elevado consumo de energía.

Meteorólogos consultados por EFE detallan que el debilitamiento de un vórtex polar en Siberia empujada hacia el oeste del país produce la impresionante ola de frío.

Se prevé que las temperaturas no aumenten al menos hasta finales de la semana, cuando los termómetros se coloquen ligeramente por debajo de los cero grados en la mayoría de la región.

Este martes 14 de enero, los termómetros de las provincias de Columbia Británica, Alberta y Saskatchewan han marcado temperaturas por debajo de los 30 grados bajo cero, lo que aunado al efecto viento supone una temperatura de entre -40 y -50 grados para la piel humana.

I mean I don’t want to be that guy but it’s seriously “Mr. Freeze is robbing a bank in Gotham City” cold in Edmonton rn. pic.twitter.com/FofauwGVKz

— Raffy Boudjikanian (@CBCRaffy) 14 de enero de 2020