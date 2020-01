Reportan tiroteo en Houston, hay un estudiante muerto

La tarde de este martes se reportó un tiroteo Bellaire High School de Houston, Texas, hasta el momento se conoce que un estudiante recibió un disparo perdió la vida.

Según primeros reportes el sospechoso continúa prófugo, por lo cual se recomendó a los residentes del área a no salir a las calles y permanecer en sus hogares.

Equipos de emergencia acudieron a la lugar para intentar reanimar al joven agredido, sin embargo, falleció cuando lo trasladaban a un hospital a bordo de una ambulancia.

