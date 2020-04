Requisición popular de un restaurante McDonalds en Francia

Por Brice Calsapeu Losfeld

El confinamiento, que surge de la contingencia sanitaria, no es pretexto para bajar la guardia en la búsqueda de alternativas al sistema capitalista como lo están demostrando esta semana los trabajadores del restaurante de comida rápida Mac Donald de Saint-Barthélemy en los barrios nortes de la ciudad de Marsella.

Los empleados del restaurante, que llevan desde hace dos años una pelea jurídica con la dirección que quiere cerrar el establecimiento, pasaron de ocupar el restaurante a movilizarse frente a la situación social nacida de la contingencia sanitaria. En esta zona, una de las más pobres de la Francia hexagonal, viven unos 250.000 habitantes. La tasa de desempleo oficial alcanza los 25% (8,5% al nivel nacional) y 39% de la población vive debajo de la tasa de pobreza. Como en todos los enclaves de pobreza en el mundo, el confinamiento solamente aumentó la precariedad y las dificultades cotidianas de la población local.

Muchos colectivos y asociaciones distribuyen comidas a la población permitiendo que reciban una ayuda alimenticia. Los empleados que ocupan el restaurante desde hace varios meses abrieron las instalaciones y propusieron su trabajo. La propuesta fue recibida con un respaldo masivo por partes de las asociaciones barriales, en una zona donde la cadena de restaurante representa el segundo más grande empleador.

Frente a la decisión de cerrar el establecimiento por parte del propietario, que posee cincos restaurantes más de la misma cadena, los casi 70 empleados sindicalizados y no sindicalizados se enfrascaron en una pelea jurídica de casi dos años que terminó en la decisión de liquidación judicial en diciembre y la consiguiente ocupación del restaurante. Frente a la situación sanitaria y la necesidad de apoyar al tejido social y asociativo del barrio, pidieron a la dirección nacional la autorización formal de poder abrir sus instalaciones sin uso. La negativa recibida por parte de la gran compañía no les intimidó y decidieron, con o sin autorización, abrir las puertas a la sociedad civil y a sus necesidades. De tal manera que, al día de hoy, los alimentos se concentran en un Mac Do comunitarizado y se preparan allí directamente las comidas que serán luego repartidas dentro de la población necesitada.

La empresa norteamericana cuenta con unos 1464 restaurantes en Francia y ocupa más de 69.000 empleados (en comparación en México son unas 400 unidades por unos 10.000 empleados). La cadena se instaló en 1979 en el territorio francés y en el 2018 generó unos 5,1 mil millones de euros de beneficio en aquel país donde detiene 76% de la cuota de mercado de la restauración rápida. Desde el 2015, la empresa se ha visto denunciado, a través de acciones de los sindicatos, por sus montajes de evasión fiscal que le permitieron evadir el pago de mil millones de euros de impuestos al nivel mundial. Prácticas que hasta la fecha siguen costando un promedio de 220 millones de euro al erario público francés.

El restaurante más rentable de Mac Donald en el mundo se ubica en el sitio del Parque Disney de Marne-la-Vallée y eso en buena parte gracias al turismo internacional. Pero la relación de Mac Donald con Francia es conflictiva. A pesar de sus prácticas antigremiales dignas del gansterismo, sus sueldos mínimos y sus contratos precarios renovados indefinidamente, la empresa ha crecido, pero ha generado una imagen negativa. De tal manera que, a finales de los años 1990, pasó a simbolizar el imperialismo cultural de la globalización y varios restaurantes fueron objetivos de atentados con bombas. Los altermondialistas, con a su cabeza José Bové, el portavoz de la organización mundial La Vía Campesina, denunciaron no solamente sus ataques al derecho laboral sino también su papel en la generalización de la comida chatarra y todos los temas relacionados con la soberanía alimenticia.

Lo que pasa en Saint-Barthélemy es otro capítulo de la lucha contra una empresa transnacional cuyos únicos intereses son su propio beneficio. La presión ejercida por los trabajadores y la sociedad civil desde 1979 es una necesidad para obligar una empresa de tal tamaño a respetar el derecho laboral y fiscal vigente. Pero cabe constatar que hay muy poca voluntad al nivel del gobierno actual como de las instituciones europeas para restringir legalmente las vías de nocividad de las cuales disponen las transnacionales para imponer a los trabajadores y a las sociedades en su conjunto sus condiciones.

Un restaurante de comida rápida, el Mac Donald de Saint-Barthélemy, se ha transformado hoy en día en símbolo de la lucha contra los abusos engendrados por el neoliberalismo. La ocupación ya se transformó en una operación de reconstrucción del tejido social en las condiciones adversas de la miseria en tiempo de COROVID-19. Basta esperar que de la resocialización surja la autogestión.

