Retoma TJAM actividades presenciales

Morelia, Michoacán, 15 de junio de 2020. A partir de mañana, 16 de junio, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) volverá a sus actividades jurisdiccionales, luego de algunas semanas de suspensión de labores debido a la epidemia de SARS-CoV-2.

“Por acuerdo del Pleno, desde este martes retomaremos las actividades del Tribunal en forma presencial, tanto en Morelia, como en las Defensorías Jurídicas que tenemos al interior del estado”, informó el magistrado presidente, Sergio Mecino Morales.

Dicho regreso está basado en la observación de un “Protocolo Sanitario, cuyo cumplimiento puntual nos permitirá retomar de manera segura nuestras actividades jurisdiccionales, tanto para nosotros como para los usuarios del Tribunal”, indicó el magistrado.

Vale señalar que, durante el periodo de emergencia sanitaria en Michoacán y el país, el TJAM ha mantenido en funcionamiento los servicios a distancia de la Defensoría Jurídica, así como la plataforma del Juicio en Línea, “con el fin de garantizar el acceso a la justicia en nuestra entidad, lo cual seguiremos haciendo con mayor amplitud desde este 16 de junio”, expresó Mecino Morales.

Según el Acuerdo del Pleno, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 12 de junio anterior, este regreso implica que, todos los asuntos cuyo trámite se encontraba pausado por la contingencia, continuarán su sustanciación y resolución conforme a los plazos y términos jurisdiccionales y de acuerdo con el calendario oficial de labores del TJAM para este 2020.

El magistrado precisó que, en tanto “las autoridades sanitarias no declaren que ha disminuido el riesgo epidemiológico, el Tribunal sólo se recibirá nuevas demandas a través del Juicio en Línea; quienes decidan optar por la vía tradicional también podrán hacerlo, pero no le correrán los plazos y términos, hasta que no se acuerde la reanudación de los mismos”.

Mientras tanto, las medidas para el regreso seguro en el TJAM observan un nuevo horario de atención al público, de las 10:00 a las 13:00 horas de lunes a viernes, y un sistema de citas telefónicas, todo ello a fin de disminuir los riesgos de contagio.

Este día, la Comisión Técnica encargada de la conformación del Protocolo Sanitario se reunió para verificar el cumplimiento de las medidas de prevención dispuestas para la protección a la salud, que incluyen la higiene constante de los espacios, uso de aditamentos de protección personal y nuevas modalidades de ingreso a las oficinas del TJAM, entre otras.

