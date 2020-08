Retoma TJAM audiencias presenciales y audiencias

Morelia, Michoacán, 21 de agosto de 2020. A partir del próximo 24 de agosto, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) emitirá resoluciones y celebrará audiencias, actividades que han estado suspendidas temporalmente debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19.

Lo anterior, conforme con el más reciente Acuerdo del Pleno del TJAM, donde se declaran como inhábiles los días comprendidos entre el 24 de agosto y el 18 de septiembre del año en curso, con objeto de garantizar la integridad física del personal y los usuarios de este órgano jurisdiccional.

Si bien en dicho periodo no correrán plazos ni términos jurisdiccionales para los asuntos tramitados por la vía tradicional, “sí lo harán para los asuntos tramitados mediante el Juicio en Línea, y también para los presentados ante las Salas Especializadas en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas”, precisó el magistrado presidente del TJAM, Sergio Mecino Morales.

“Para seguir cumpliendo con nuestras actividades sustantivas, hemos acordado que, no obstante al periodo de días inhábiles, los Juzgados y las Salas Ordinarias del Tribunal emitan sentencias en asuntos que se encuentren en estado de resolución”, añadió.

Así también, se ha establecido que los Juzgados Administrativos pueden desahogar audiencias de pruebas y alegatos en asuntos que se encuentren integrados y donde no sea necesaria la presencia física de las partes; es decir, que las mismas se harán por escrito.

Como otros tribunales en el país, el TJAM ha debido pausar sus actividades jurisdiccionales durante la actual pandemia, al ponderar la protección de la salud de sus colaboradores y usuarios.

“Sin embargo, no podemos detener el acceso a la justicia, por lo que hemos acordado medidas alternativas para continuar ejerciendo nuestra función”, indicó el magistrado Mecino Morales.

Vale señalar que, actualmente, el Tribunal de Justicia Administrativa recibe y resuelve asuntos a través de la plataforma digital de Juicio en Línea, que cuenta a la fecha con más de mil 100 usuarios de todo el estado.

A la par, se mantienen los servicios de la Defensoría Jurídica en Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora y Zitácuaro. Y, como se escribió, también se da trámite a los asuntos relacionados con la materia anticorrupción.

