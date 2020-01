Revelan extraordinarias fotografías en alta definición de la superficie del Sol

El potente Telescopio Solar Daniel K Inouye (DKIST), en Hawái, captó fotografías que muestran el gas supercaliente que se agita sobre la superficie de nuestra estrella.

Científicos de la Fundación Nacional de Ciencia (NSF) en Estados Unidos, hicieron públicas las primeras imágenes en alta definición de la superficie del Sol.

De esta manera, la NSF podrá conocer más detalles de la superficie del Sol y los impactos que tiene en la Tierra.

El telescopio cuenta con un espejo primario de 4 metros, y un costo de $344 millones de dólares, y es el telescopio solar más poderoso que existe. Se espera utilizarlo para dilucidar el funcionamiento de la estrella.

