Revés a Sindicato, decreto de desaparición de la Junta de Caminos en firme

Morelia, Michoacán.- El Sindicato de Empleados de la Junta de Caminos recibió desde el pasado 19 de diciembre un revés en torno al litigio que sostiene contra la determinación del Ejecutivo del Estado para desaparecer al organismo, esto luego de que el Juzgado Tercero de Distrito le negara la suspensión del Decreto por el que se tomó tal decisión.

La resolución del juez está fechada el 19 de diciembre pasado, sin embargo debido al periodo vacacional no fue notificada al Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Gobierno sino hasta el pasado miércoles ocho de enero.

Cabe recordar que el Ejecutivo publicó el pasado 25 de noviembre un decreto administrativo por el que determinó la desaparición de la Junta de Caminos, esto pese a que la creación de dicho organismo fue por decisión del Poder Legislativo, por lo que sólo un decreto del Congreso podía suprimirla.

Debido a que en el Congreso no se promovió una controversia constitucional para echar abajo la decisión del Ejecutivo, se estaba a la espera de la resolución del amparo promovido por el Sindicato, mismo que ya tuvo su primer revés.

El amparo promovido aún está en proceso de resolución, y en tanto esto se da, el Sindicato promovió un incidente de suspensión para que el Decreto Administrativo del Ejecutivo quedara sin efectos en tanto el Poder Judicial resuelve el asunto, sin embargo, los argumentos esgrimidos son a juicio del juez parte sustancial del propio amparo que está en análisis, por lo que determinó no conceder la solicitud requerida.

De esta manera el decreto administrativo emitido por el Ejecutivo queda en firme hasta en tanto se dé el fallo final del juicio de amparo promovido por el Sindicato.

