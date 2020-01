Rinde protesta nuevo comandante de la 21 Zona Militar

Morelia, Michoacán.- El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Sergio Armando Barrera Salcedo, rindió protesta este jueves como nuevo comandante de la 21 Zona Militar, con sede en la ciudad de Morelia.

En un acto cívico realizado esta mañana en la explanada del cuartel militar de Morelia, Barrera Salcedo tomó posesión del cargo y la encomienda; el mando militar aseguró que trabajará en estrecha coordinación con las policías municipales, la Policía Michoacán y la Guardia Nacional, para combatir la problemática de la entidad.

“Seguramente deben ser temas desafiantes en aspecto de la seguridad. Ustedes saben que ahorita lo preocupante es la seguridad, la gente tiene que vivir en paz, tranquila para desarrollar sus actividades.”, reconoció el comandante recién nombrado.

El general Sergio Armando Barrera, dijo que sin distingos, irán tras los criminales que violentan al estado.

“Aquí hay varios grupos delictivos y vamos a tratar de combatirlos con toda la fuerza del estado. No hay ninguno en particular, no hay ningún grupo hegemónico, a todos vamos a darles por igual”, sentenció.

