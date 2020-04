Rusia condena frente a la ONU las acusaciones de EEUU contra Venezuela

El representante ruso frente a las Naciones Unidas, Dmitry Polyanskiy, condenó las acusaciones que ha hecho Estados Unidos en contra del Gobierno de Venezuela.

Agregó durante una conferencia virtual, que Estados Unidos y la Unión Europea complican seriamente los esfuerzos del Gobierno bolivariano para combatir la Covid-19.

Agregó que prefieren permanecer “cómodamente insensibles” en la realidad virtual donde ayudan a Venezuela, cuando la verdad es que aún persisten las provocaciones e interferencias en los asuntos internos.

Rusia ya había explicado en otras ocasiones el rechazo a las medidas de restricción implementadas por Estados Unidos que están minando la capacidad de los Estados para contrarrestar la pandemia de coronavirus.

#Polyanskiy: Actions agst #Venezuela taken by US authorities in March-April show that 🇺🇸haven’t abandoned plans to destabilize 🇻🇪, topple its legitimate authorities & proceed with regime change in compliance with 19 century “Monroe doctrine” that treats🌎as kind of a US backyard. pic.twitter.com/zdWpilmb1L

— Russian Mission UN (@RussiaUN) April 22, 2020