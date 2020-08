Sanidad en España prohíbe fumar en la calle, decreta cierre de discotecas y bares

Este viernes, el ministro de Sanidad, en España, Salvador Illa, anunció 11 medidas y 3 recomendaciones tras una reunión de urgencia con las autonomías ante el aumento de casos de coronavirus en el país.

El ministro ha mencionado que las comunidades han aceptado unánimemente estas normas entre las que está el cierre de todos los bares nocturnos, la prohibición de fumar si no se puede respetar una distancia de dos metros y un mayor control de personas, las reuniones deben limitarse a un máximo de 10 personas y que el horario de cierre de los locales es a las 1:00 horas.

“Lo mejor es no fumar. La medida es que no se puede fumar en espacios públicos si no se pueden garantizar dos metros de distancia, pero yo voy más allá y creo que lo mejor es no fumar en la vía pública”, aseguró Illa .