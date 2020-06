Se agregarían más partidos con el nuevo formato de la Liga MX

Pasan los días y los representantes de la Liga MX nos siguen sorprendiendo, eliminan descenso y ascenso, cambian de sede a equipos con una gran historia y afición como el Morelia, etc. etc. etc.

Ahora se está pensando en alargar el torneo Apertura 2020 y tal vez también el clausura 2021, alargando la liguilla y generando un “repechaje”.

En este nuevo formato participarían los primeros 10 equipos en la tabla general, se jugaría un repechaje entre los últimos cuarto lugares para alargar la liguilla con más partidos y así mismo generar más ingresos.

Próximamente se estarán confirmando los nuevos cambios en la Liga MX.

