Se construye un Frente Amplio “para evitar la destrucción de Michoacán”

Morelia, Michoacán.- En el estado se está trabajando en la construcción de un Frente Amplio “para evitar la destrucción de Michoacán como está ocurriendo con el país”, refiere el coordinador parlamentario del PRD en el Congreso del Estado, Antonio Soto Sánchez, en alusión a la suma de fuerzas políticas que buscan competir contra Morena en la elección de 2021.

En rueda de prensa virtual, el legislador reconocería la conjunción de esfuerzos entre PRD y PAN con vistas al proceso electoral, en donde buscan también acercamientos con el PRI para poder cerrar toda posibilidad a Morena en la próxima elección,

A nivel nacional apunta que la idea es la construcción de un Frente Amplio para la Recuperación Nacional, “fuera de ideologías, de intereses partidarios, porque primero está el país y una auténtica transformación democrática, el autoritarismo debe quedar en el pasado, nunca más el retorno del México autoritario de los setentas, eso no lo queremos”.

En el caso de Michoacán señala que la idea también es construir un proyecto que evite que “vengan a destruir a Michoacán como han hecho a nivel nacional, estamos trabajando en ello”.

A partir de los resultados de la elección de 2018 en Michoacán, apuntó que la suma de votos del bloque antimorena, superaría al partido guinda, con el agregado de que ahora en la boleta electoral no aparecerá Andrés Manuel López Obrador.

En cuanto a si este bloque estaría impulsando a Alfonso Martínez Alcázar –exalcalde moreliano- como su candidato a la gubernatura del Estado, Soto Sánchez apuntó que hasta el momento no hay una determinación sobre una persona en particular.

“Se va a ver quien tenga mayores posibilidades competitivas para ganarle la elección al bloque retrograda que busca retornar al pasado, me refiero a Morena. No descartamos la posibilidad de que sea un independiente, un panista, un perredista o alguien de la sociedad”, dijo e incluso aseguró que él mismo no se descarta, ya que tiene desde el 2011 aspirando a contender por la gubernatura.

Asegura que existe diálogo entre las fuerzas políticas opositoras a Morena, pero aclara que hasta el momento no existe instalada una mesa formal de dirigentes.

