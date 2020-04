Se estiman más de 26 mil casos de coronavirus en México; López Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de salud, Hugo López Gatell, informó este miércoles que el número de personas contagiadas con coronavirus en México podría ser de unas 26 mil 500 personas, esto con base en el modelo Vigilancia Centinela.

Gatell explicó que con base en dicho modelo, en México habría el referido estimado a partir de los 3 mil 181 casos confirmados. Los contagios no registrados no habrían llegado a consulta pero son tomados en cuenta por el Gobierno de México para los planes de contención.