Se estrella avión en Pakistán con más de 100 personas abordo, #videos

De acuerdo con reportes de la agencia internacional RT, un portavoz de PIA, detalló que el vuelo PK 8303 con más de 100 pasajeros y 8 miembros de la tripulación se estrelló en Pakistán tras despegar del aeropuerto internacional Allama Iqbal de Lahore a las 13:10, tiempo local.

El accidente tuvo lugar en una zona residencial, donde han llegado rescatistas y elementos de la Fuerza de Respuesta Rápida del Ejército de Pakistán para atender la emergencia, se reporta que hasta el momento unas cinco casas y varios vehículos fueron dañados por el accidente.

De acuerdo con El Mundo, Pakistán vivió en 2012 uno de sus peores tragedias aéreas, cuando 138 personas murieron en el accidente de un avión cerca de Islamabad.

Tras conocerse el siniestro, el ministro de Aviación, Ghulam Serwar, ordenó una investigación para conocer las causas.

En redes sociales comienzan a circular videos del incidente registrado este viernes.

It’s PIA PK303 @airbus A320 which has gone down on a residential area of model colony short of Karachi airport. The wreckage and several homes are on fire. Prayers for everyone but this is painfully sad. pic.twitter.com/ZPWjz1BZTt

— Fakhr-e-Alam (@falamb3) May 22, 2020