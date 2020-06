Se tensan relaciones entre Rusia y Estados Unidos, EU moviliza tropas a Polonia

Ciudad de México.- Las relaciones entre Rusia y Estados Unidos se tensaron esta semana, luego de que el gobierno de Donald Trump movilizara troopas estadounidenses a Polonia, en la frontera con Rusia.

Simultáneamente, Trump apeló a una ley de tiempos de guerra, para de inmediato comenzar con la fabricación de misiles hipersónicos, lo que levantó una serie de suspicacias en el Kremlin.

Al respecto, Rusia amagó que en caso de que Estados Unidos intente hacer una incursión e Rusia, este responderá con todo el peso de sus tropas.

El vicecanciller ruso, Alexánder Grushkó, aseguró que su país sigue de cerca los anuncios que se generan en Washington sobre la “posible redistribución de parte del contingente estadounidense de Alemania a Polonia”.

💬 #Zakharova: 🇷🇺 We have pointed time and again to multiple signs showing that the 🇺🇸 #US is preparing to withdraw its signature under #CTBT. If the US resumes #nuclear tests, this would be a heavy blow for the entire #NonProliferation and #ArmsControl framework. pic.twitter.com/cG0FCTkr9c

— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) June 25, 2020